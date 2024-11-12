Песков отреагировал на информацию о просьбах разрешить бить Storm Shadow вглубь РФ

Руководители стран Европы продолжают вести свою линию — добиваться стратегического поражения России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

СМИ: У Украины заканчиваются ракеты Storm Shadow

Так он ответил на вопрос о возможности того, что западные лидеры убедят действующего президента США Джо Байдена снять запрет на удар по территории России ракетами Storm Shadow британского производства.

Пресс-секретарь отметил, что применение Вооруженными силами Украины западных вооружений не сможет повлиять на динамику специальной военной операции.

Ранее стало известно, что Французский лидер Эммануэль Макрон и глава правительства Великобритании Кир Стармер хотят убедить президента США Джо Байдена снять запрет на удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь российской территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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