Песков отреагировал на информацию о просьбах разрешить бить Storm Shadow вглубь РФ

Так он ответил на вопрос о возможности того, что западные лидеры убедят действующего президента США Джо Байдена снять запрет на удар по территории России ракетами Storm Shadow британского производства.

Пресс-секретарь отметил, что применение Вооруженными силами Украины западных вооружений не сможет повлиять на динамику специальной военной операции.

Ранее стало известно, что Французский лидер Эммануэль Макрон и глава правительства Великобритании Кир Стармер хотят убедить президента США Джо Байдена снять запрет на удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь российской территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

