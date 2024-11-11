СМИ: Макрон и Стармер хотят просить Байдена разрешить удары вглубь РФ
Французский лидер Эммануэль Макрон и глава правительства Великобритании Кир Стармер хотят убедить президента США Джо Байдена снять запрет на удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь российской территории, сообщает Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.
Издание пишет, что это будет последняя попытка помешать планам победителя на выборах президента США Дональда Трампа по уменьшению американской поддержки Киева. В Лондоне планируют максимально эффективно использовать оставшееся до истечения срока Байдена время. Британские власти надеются, что Байден перед уходом захочет превратить снятие запрета на удары по РФ в часть своего внешнеполитического наследия.
Ранее глава Минобороны Великобритании Джон Хили отказался отвечать на вопрос о готовности Лондона снять запрет для Киева на нанесение ударов британскими ракетами Storm Shadow вглубь российской территории без поддержки Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru