СМИ: Макрон и Стармер хотят просить Байдена разрешить удары вглубь РФ

Французский лидер Эммануэль Макрон и глава правительства Великобритании Кир Стармер хотят убедить президента США Джо Байдена снять запрет на удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь российской территории, сообщает Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.

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Издание пишет, что это будет последняя попытка помешать планам победителя на выборах президента США Дональда Трампа по уменьшению американской поддержки Киева. В Лондоне планируют максимально эффективно использовать оставшееся до истечения срока Байдена время. Британские власти надеются, что Байден перед уходом захочет превратить снятие запрета на удары по РФ в часть своего внешнеполитического наследия.

Ранее глава Минобороны Великобритании Джон Хили отказался отвечать на вопрос о готовности Лондона снять запрет для Киева на нанесение ударов британскими ракетами Storm Shadow вглубь российской территории без поддержки Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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