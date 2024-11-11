СМИ: Макрон и Стармер хотят просить Байдена разрешить удары вглубь РФ

Издание пишет, что это будет последняя попытка помешать планам победителя на выборах президента США Дональда Трампа по уменьшению американской поддержки Киева. В Лондоне планируют максимально эффективно использовать оставшееся до истечения срока Байдена время. Британские власти надеются, что Байден перед уходом захочет превратить снятие запрета на удары по РФ в часть своего внешнеполитического наследия.

Ранее глава Минобороны Великобритании Джон Хили отказался отвечать на вопрос о готовности Лондона снять запрет для Киева на нанесение ударов британскими ракетами Storm Shadow вглубь российской территории без поддержки Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

