СМИ: У Украины заканчиваются ракеты Storm Shadow
13 сентября 202405:38
Украинская армия располагает относительно небольшим количеством дальнобойных ракет Storm Shadow британского производства, сообщает Telegraph, ссылаясь на собеседника в военной сфере.
Издание пишет, что «у Украины осталось относительно немного ракет Storm Shadow после их использования в большом количестве для борьбы с Россией в Крыму».
Ранее стало известно, что решение о разрешении Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по целям в России уже принято, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru