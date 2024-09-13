СМИ: У Украины заканчиваются ракеты Storm Shadow

Украинская армия располагает относительно небольшим количеством дальнобойных ракет Storm Shadow британского производства, сообщает Telegraph, ссылаясь на собеседника в военной сфере.

СМИ: Блинкен в Киеве озвучит разрешение США на удары ATACMS по территории РФ

Издание пишет, что «у Украины осталось относительно немного ракет Storm Shadow после их использования в большом количестве для борьбы с Россией в Крыму».

Ранее стало известно, что решение о разрешении Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по целям в России уже принято, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУРакеты

Горячие новости

Все новости

партнеры