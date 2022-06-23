Песков: Отношения России и Японии находятся на минимальном уровне

В тоже время он заметил, что даже среди неконструктивного оголтелого мейнстрима встречаются попытки трезво оценить происходящее.

Ранее депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию на Украине.

