Песков: Отношения России и Японии находятся на минимальном уровне

Взаимоотношения Москвы и Токио находятся на минимально возможном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, руководство Японии занимает враждебную позицию по отношению к России.

«С этой страной отношения - на минимально возможном уровне, фактически все отношения свернуты», - отметил Песков.

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В тоже время он заметил, что даже среди неконструктивного оголтелого мейнстрима встречаются попытки трезво оценить происходящее.

Ранее депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию на Украине.

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Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:Дипломатические ОтношенияРоссияЯпонияПесков
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