Песков отметил наличие разногласий на заседании по помощи Киеву в Рамштайне

Он отметил, что там растут разногласия по модальностям, перспективам и эффективности оказания дальнейшей помощи Киеву. По словам Пескова, Москва внимательно наблюдает за этим процессом.

Глава Пентагона Ллойд Остин до этого подтвердил выделение Киеву пакета помощи в размере 500 млн долларов, который включает ракеты для противовоздушной обороны, боеприпасы и оборудование для истребителей F-16.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в ходе заседания в формате «Рамштайн» назвал вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской область «одной из самых больших побед» украинской армии, передает «Радиоточка НСН».

