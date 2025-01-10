Песков отметил наличие разногласий на заседании по помощи Киеву в Рамштайне
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заседание группы помощи Украине в Рамштайне, заявил, что среди участников растут противоречия, появляется много разногласий по перспективе оказания помощи.
Он отметил, что там растут разногласия по модальностям, перспективам и эффективности оказания дальнейшей помощи Киеву. По словам Пескова, Москва внимательно наблюдает за этим процессом.
Глава Пентагона Ллойд Остин до этого подтвердил выделение Киеву пакета помощи в размере 500 млн долларов, который включает ракеты для противовоздушной обороны, боеприпасы и оборудование для истребителей F-16.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский в ходе заседания в формате «Рамштайн» назвал вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской область «одной из самых больших побед» украинской армии, передает «Радиоточка НСН».
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