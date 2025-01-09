Зеленский назвал одной из самых больших побед вторжение в Курскую область
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал вторжение ВСУ в Курской область «одной из самых больших побед» украинской армии. Об этом президент Украины заявил в ходе заседания в формате «Рамштайн».
Глава государства также добавил, что делает все возможное для того, чтобы российско-украинский конфликт завершился уже в текущем году, при этом закончиться он должен на достойных условиях для Украины и для Европы в целом.
Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 190 военнослужащих. По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области армия Украины потеряла более 50 310 военнослужащих.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru