Зеленский назвал одной из самых больших побед вторжение в Курскую область

Глава государства также добавил, что делает все возможное для того, чтобы российско-украинский конфликт завершился уже в текущем году, при этом закончиться он должен на достойных условиях для Украины и для Европы в целом.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 190 военнослужащих. По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области армия Украины потеряла более 50 310 военнослужащих.

