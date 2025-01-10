Итальянский премьер пообещала Зеленскому лучшие позиции на мирных переговорах
10 января 202505:16
Глава правительства Италии Джорджа Мелони приняла в Риме президента Украины Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.
Премьер-министр пообещала ему продолжить поддержку Киева для обеспечения лучших условий достижения мира. Зеленский прибыл в Италию с необъявленным визитом. Его встреча с Мелони продолжалась около часа.
Ранее премьер Италии посетила Трампа с неанонсированным визитом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru