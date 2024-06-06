Враги США – наши друзья: Медведев о поставках Россией оружия третьим странам

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что президент Владимир Путин обозначил «весьма существенное изменение» внешней политики России. По его словам, накануне впервые не исключил отправку российского дальнобойного оружия в «регионы», которые воюют с США и странами НАТО.

В среду, 5 июня, во время общения с иностранными журналистами в рамках ПМЭФ Путин заявил, что Россия может разместить дальнобойное оружие в регионах, откуда оно будет наносить чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине.

Москва рассмотрит асимметричный ответ на поставки оружия для ударов по России

Медведев пригрозил, что теперь «США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц». Называть страны, в которые может поступить российское оружие, зампред Совбеза не стал. Он лишь отметил, политические убеждения и международное признание этих государств-врагов НАТО не будет иметь знамение для Москвы. «Их враг США, значит, нам они – друзья», - резюмировал Медведев в своем телеграм-канале. Он также пообещал радоваться «успешным ударам нашим оружием по нашим общим врагам».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:НАТООружиеДмитрий Медведев

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