Враги США – наши друзья: Медведев о поставках Россией оружия третьим странам

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что президент Владимир Путин обозначил «весьма существенное изменение» внешней политики России. По его словам, накануне впервые не исключил отправку российского дальнобойного оружия в «регионы», которые воюют с США и странами НАТО.

В среду, 5 июня, во время общения с иностранными журналистами в рамках ПМЭФ Путин заявил, что Россия может разместить дальнобойное оружие в регионах, откуда оно будет наносить чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине.