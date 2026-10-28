СМИ: Три из четырех британских подлодок типа Vanguard вышли в море

Три из четырех подводных лодок Соединенного Королевства типа Vanguard вышли в море. Они являются носителями ядерного оружия. Об этом рассказала британская газета The Times.

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По имеющимся данным издания, как минимум одна субмарина оснащена соответствующими боеголовками. Две другие выполняют плановые морские испытания.

До этого стало известно, что Великобритания впервые за двадцать лет снова начала производить крупнокалиберное вооружение. Завод по выпуску танковых стволов открыли в Телфорде. Это предприятие UK Gun Hall. Оно принадлежит немецкому концерну Rheinmetall и уже организовало 100 рабочих мест.

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ФОТО: РИА Новости
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