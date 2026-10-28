Путин пошутил о «шапке» Силуанов с бриллиантами на саммите
Президент Владимир Путин вместе с главами делегаций стран-участниц третьего саммита Россия — Африка осмотрел экспозицию выставки «Платформа суверенного развития» и с шуткой отреагировал на один из экспонатов, пишет РИА Новости.
Внимание главы государства привлекла инкрустированная золотом и бриллиантами корона императрицы. Он с усмешкой подчеркнул, что министры финансов во всех странах — самые богатые люди.
Российский лидер предположил, что глава Минфина Антон Силуанов выставил напоказ «свою шапку». Чиновник отшутился: «Зимой у нас холодно». Президент с этим согласился.
Позже Путин все же поинтересовался, зачем министр принес корону на выставку. Тот объяснил, что Россия — одна из ведущих стран по обработке природных алмазов. Он рассказал, что изделие изготовили в 1762 году для императрицы Екатерины II. Оно состоит почти из килограмма золота и большого числа обработанных бриллиантов.
Силуанов добавил, что Москва готова к совместной работе со странами Африки и обмену опытом в добыче, обработке и изготовлении изделий с драгоценными металлами и камнями.
Ранее писали, что россияне массово выбирают искусственные камни вместо бриллиантов.
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