Путин пошутил о «шапке» Силуанов с бриллиантами на саммите

Внимание главы государства привлекла инкрустированная золотом и бриллиантами корона императрицы. Он с усмешкой подчеркнул, что министры финансов во всех странах — самые богатые люди.



Российский лидер предположил, что глава Минфина Антон Силуанов выставил напоказ «свою шапку». Чиновник отшутился: «Зимой у нас холодно». Президент с этим согласился.



Позже Путин все же поинтересовался, зачем министр принес корону на выставку. Тот объяснил, что Россия — одна из ведущих стран по обработке природных алмазов. Он рассказал, что изделие изготовили в 1762 году для императрицы Екатерины II. Оно состоит почти из килограмма золота и большого числа обработанных бриллиантов.



Силуанов добавил, что Москва готова к совместной работе со странами Африки и обмену опытом в добыче, обработке и изготовлении изделий с драгоценными металлами и камнями.



Ранее писали, что россияне массово выбирают искусственные камни вместо бриллиантов.

