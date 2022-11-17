Зеленский: Получил «сигналы» о готовности РФ к переговорам
Украинский лидер Владимир Зеленский получал «сигналы» от дружественных ему политиков о готовности Москвы к переговорам, сообщает «РЕН ТВ».
Глава государства заявил, что намерен предложить публичный формат. «Я получал сигналы от лидеров государств, они говорили: нам кажется, что Путин хочет прямых переговоров», – сказал Зеленский.
По словам президента, переговоры не должны проходить «за кулисами», и он предложит публичную форму.
Заявление председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли о возможности диалога между Москвой и Киевом вызвало гнев украинских чиновников. Вашингтон пытается заверить Киев в том, что США не препятствуют достижению Украиной поставленных целей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 380 / сут.
Умерли
391 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 906 / сут.
- Зеленский: Получил «сигналы» о готовности РФ к переговорам
- Международный паралимпийский комитет: приостановлено членство ПКР
- В США заявили о замедлении боевых действий на Украине зимой
- В ДНР сообщили о продвижении российских военнослужащих на авдеевском направлении
- Захарова: у США всегда есть на кого возложить ответственность
- ООН призвала не допускать эскалацию украинского конфликта после взрыва в Польше
- Стоимость газа в Европе резко упала
- Премьер-министр Венгрии назвал Сербию основной страной для безопасности Европы
- ВОЗ: до миллиарда человек во всем мире рискуют потерять слух
- Зеленский заявил о непричастности Украины к падению ракеты в Польше
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru