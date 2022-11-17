Зеленский: Получил «сигналы» о готовности РФ к переговорам

Украинский лидер Владимир Зеленский получал «сигналы» от дружественных ему политиков о готовности Москвы к переговорам, сообщает «РЕН ТВ».

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Глава государства заявил, что намерен предложить публичный формат. «Я получал сигналы от лидеров государств, они говорили: нам кажется, что Путин хочет прямых переговоров», – сказал Зеленский.

По словам президента, переговоры не должны проходить «за кулисами», и он предложит публичную форму.

Заявление председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли о возможности диалога между Москвой и Киевом вызвало гнев украинских чиновников. Вашингтон пытается заверить Киев в том, что США не препятствуют достижению Украиной поставленных целей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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