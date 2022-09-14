Песков опроверг информацию о проекте соглашения Москвы и Киева в начале спецоперации

Утверждения о том, что представители России и Украины в начале специальной военной операции заключили «предварительное соглашение», неверны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Reuters.

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Ранее агентство со ссылкой на свои источники сообщило, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак якобы заключил соглашение с Киевом. В рамках договоренностей украинская сторона обязалась не вступать в НАТО, утверждает Reuters. Однако президент России Владимир Путин якобы отверг соглашение, пишет «Свободная пресса».

«Это абсолютно не имеет ничего общего с реальностью. Ничего подобного не было. Это совершенно неверная информация», — указал Песков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияДмитрий Песков
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