«Пролог к Третьей мировой». Медведев оценил проект гарантий безопасности для Украины

По его мнению, «никто никакие «гарантии» украинским нацистам не даст», так как для НАТО это будет равносильно статье 5 Североатлантического пакта, согласно которой на нападение на одного члена альянса должны ответить другие входящие в блок страны.

Он призвал «западных начальников разных калибров» прекратить «безудержную накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений», так как из-за этого военная кампания непременно перейдёт на другой уровень и пойдёт по своему собственному военному сценарию, в неё будут вовлечены новые участники.

«И тогда уж западным странам не удастся отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах... Всё заполыхает и вокруг них... У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон. Нам тоже сильно достанется. Всем будет очень-очень плохо», - заключил зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что нынешние требования России в рамках специальной военной операции на Украине являются «детской разминкой» перед грядущими, подразумевающими «тотальную капитуляцию киевского режима на условиях России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

