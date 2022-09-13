«Пролог к Третьей мировой». Медведев оценил проект гарантий безопасности для Украины
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале заявил, что проект «гарантий безопасности», который «родила Киевская камарилья», по сути «являются прологом к третьей мировой войне».
По его мнению, «никто никакие «гарантии» украинским нацистам не даст», так как для НАТО это будет равносильно статье 5 Североатлантического пакта, согласно которой на нападение на одного члена альянса должны ответить другие входящие в блок страны.
Он призвал «западных начальников разных калибров» прекратить «безудержную накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений», так как из-за этого военная кампания непременно перейдёт на другой уровень и пойдёт по своему собственному военному сценарию, в неё будут вовлечены новые участники.
«И тогда уж западным странам не удастся отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах... Всё заполыхает и вокруг них... У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон. Нам тоже сильно достанется. Всем будет очень-очень плохо», - заключил зампред Совбеза.
Ранее Медведев заявил, что нынешние требования России в рамках специальной военной операции на Украине являются «детской разминкой» перед грядущими, подразумевающими «тотальную капитуляцию киевского режима на условиях России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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