ФСБ задержала жителя Забайкалья за госизмену
Жителя Забайкалья задержали за государственную измену и призывы к совершению терактов на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.
По данным ведомства, фигурант - 33-летний мужчина, который осуществлял через интернет публичные призывы к совершению терактов.
«Кроме того, подозреваемый, выполняя задания украинских спецслужб, инициативно собирал и передавал их представителю контактные данные военнослужащих ВС РФ, а также персональные данные своих коллег, поддерживающих проведение СВО», - указали в ФСБ.
Правоохранители возбудили уголовные дела о публичных призывах к террористической деятельности и о госизмене. Проводятся оперативные мероприятия и следственные действия.
Ранее в Ярославской области задержали двоих россиян, подозреваемых в передаче Киеву сведений об объектах инфраструктуры в регионе, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ задержала жителя Забайкалья за госизмену
- «Сбербанк» предотвратил хищения у россиян на 240 млрд рублей
- Чукотка признана самым безопасным регионом
- Семейная ипотека недоступна жителям почти половины регионов
- Банки начали проверять операции в банкоматах на признаки мошенничества
- Стало известно о начале магнитных бурь планетарного масштаба на Земле
- Ространснадзор нашел в работе авиакомпании «Ангара» массовые нарушения
- Nestle уволила гендиректора из-за романа с подчиненным
- В Госдуме заявили, что Одесса соответствует целям СВО
- СМИ: Попытки США отдалить РФ, Индию и КНР не принесли результатов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru