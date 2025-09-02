ФСБ задержала жителя Забайкалья за госизмену

Жителя Забайкалья задержали за государственную измену и призывы к совершению терактов на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По данным ведомства, фигурант - 33-летний мужчина, который осуществлял через интернет публичные призывы к совершению терактов.

«Кроме того, подозреваемый, выполняя задания украинских спецслужб, инициативно собирал и передавал их представителю контактные данные военнослужащих ВС РФ, а также персональные данные своих коллег, поддерживающих проведение СВО», - указали в ФСБ.

Правоохранители возбудили уголовные дела о публичных призывах к террористической деятельности и о госизмене. Проводятся оперативные мероприятия и следственные действия.

Ранее в Ярославской области задержали двоих россиян, подозреваемых в передаче Киеву сведений об объектах инфраструктуры в регионе, пишет Ura.ru.

