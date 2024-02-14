Песков опроверг информацию о предложениях к США заморозить конфликт на Украине

Утверждения о якобы звучавших предложениях России к США заморозить конфликт на Украине не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

СМИ: Госдеп опроверг публикацию о переговорах с Россией по Украине

«Нет, это неправда», — подчеркнул Песков, комментируя сообщения СМИ о «предложениях» российской стороны.

Ранее агентство Reuters сообщило, что российский лидер Владимир Путин в конце прошлого года и начале текущего якобы предлагал заморозить украинский конфликт на текущих позициях, но США отвергли предложение. Позже Госдепартамент заявил об отсутствии переговоров между Вашингтоном и Москвой относительно урегулирования на Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:УкраинаСШАРоссияДмитрий Песков

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