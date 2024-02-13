Reuters: США отвергли предложение РФ о прекращении огня на Украине
Соединенные Штаты после переговоров с посредниками отвергли предложение России прекратить огонь на Украине, пишет Reuters со ссылкой на знакомые с ходом обсуждения источники.
По информации агентства, президент России Владимир Путин предлагал заморозить конфликт на текущих позициях. Переговоры велись в конце 2023 года и начале 2024-го.
Источники утверждают, что контакты с США окончились безрезультатно. Отмечается, что Вашингтон не захотел оказывать давление на Киев в вопросе прекращения огня.
Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал нелепым и печальным отказ Украины от переговоров с Россией по указке бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru