По информации агентства, президент России Владимир Путин предлагал заморозить конфликт на текущих позициях. Переговоры велись в конце 2023 года и начале 2024-го.

Источники утверждают, что контакты с США окончились безрезультатно. Отмечается, что Вашингтон не захотел оказывать давление на Киев в вопросе прекращения огня.

Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал нелепым и печальным отказ Украины от переговоров с Россией по указке бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, передает «Радиоточка НСН».

