СМИ: Госдеп опроверг публикацию о переговорах с Россией по Украине

«США не вели переговоров с Россией относительно прекращения конфликта на Украине и не будут этого делать», — заявили во внешнеполитическом ведомстве США. Там призвали отказаться от мысли, что «путь прекращения украинского конфликта лежит через Вашингтон».

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин предлагал заморозить конфликт на текущих позициях. Переговоры велись в конце 2023 года и начале 2024-го, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

