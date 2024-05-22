Бербок: Путин не готов к началу диалога по Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что российский лидер Владимир Путин не готов к началу диалога по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, сообщает ZDF Heute.

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По ее словами, за мирное завершение противостояние выступает полмира. Без Путина такой вариант развития события невозможен, подчеркнула она.

Бербок также отметила, что о неготовности Москвы к переговорам свидетельствует проведение Россией ядерных учений.

Ранее Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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