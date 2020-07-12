Песков охарактеризовал позицию отношений России и США «в нижней точке»

Он также напомнил о необходимости сохранять действие существующих документов, как, например, ДСНВ. Песков считает, что подобные документы – единственные, «которые способны обеспечивать контроль над вооружениями в глобальном масштабе».

«Потому что именно наши две страны являются обладательницами самых больших ядерных арсеналов, ни одна из других стран, в том числе и Китай, кстати, которого американцы очень настойчиво пытаются пригласить к этим переговорам. Китай не может сравниться по объему своего арсенала ни с Америкой, ни с нами», - цитирует пресс-секретаря российского президента «Интерфакс».

Ранее директор Фонда изучения США МГУ имени Рузвельта Юрий Рогулев в беседе с НСН назвал условия, при которых договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ -3) может быть перезаключён по истечению срока его действия. США, зная позицию Пекина, использует её, чтобы не продлевать текущее и не подписывать новое соглашение.

«Ядерный арсенал Китая в десятки раз по количеству и качеству уступает арсеналам США и России. Но есть и ещё целый ряд ядерных государств, которые обладают сопоставимыми с Китаем возможностями: Индия, Пакистан, Израиль, Франция и Великобритания. Поэтому требования к одному лишь Пекину - это предлог для того, чтобы уйти от реального заключения этих соглашений», - сказал политолог.

