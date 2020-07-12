Песков охарактеризовал позицию отношений России и США «в нижней точке»
Отношения России и США находятся «в нижней точке», считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его мнению, речь идет как об отношениях между странами, так и ответственности за контроль над вооружениями и стратегическую стабильность в мире.
Такую позицию Песков высказал в программе «Москва. Кремль, Путин».
«Наши отношения по-прежнему находятся практически в нижней точке, состояние из рук вон плохое, и в двустороннем плане, и в плане, наверное, ответственности, наших двух стран за многосторонние дела, в первую очередь контроля над вооружениями и стратстабильности», - отметил Песков.
Он также напомнил о необходимости сохранять действие существующих документов, как, например, ДСНВ. Песков считает, что подобные документы – единственные, «которые способны обеспечивать контроль над вооружениями в глобальном масштабе».
«Потому что именно наши две страны являются обладательницами самых больших ядерных арсеналов, ни одна из других стран, в том числе и Китай, кстати, которого американцы очень настойчиво пытаются пригласить к этим переговорам. Китай не может сравниться по объему своего арсенала ни с Америкой, ни с нами», - цитирует пресс-секретаря российского президента «Интерфакс».
Ранее директор Фонда изучения США МГУ имени Рузвельта Юрий Рогулев в беседе с НСН назвал условия, при которых договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ -3) может быть перезаключён по истечению срока его действия. США, зная позицию Пекина, использует её, чтобы не продлевать текущее и не подписывать новое соглашение.
«Ядерный арсенал Китая в десятки раз по количеству и качеству уступает арсеналам США и России. Но есть и ещё целый ряд ядерных государств, которые обладают сопоставимыми с Китаем возможностями: Индия, Пакистан, Израиль, Франция и Великобритания. Поэтому требования к одному лишь Пекину - это предлог для того, чтобы уйти от реального заключения этих соглашений», - сказал политолог.
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