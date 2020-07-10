Лавров заявил об отказе США продлевать договор СНВ-III

Судьба двустороннего договора между РФ и США о сокращении ядерных арсеналов (СНВ-III) предрешена, поскольку Вашингтон решил его не продлевать, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Его слова приводятся в телеграм-канале агентства РИА Новости.

Новости за ночь: США назвали условия для продления договора СНВ-3

Во время онлайн-сессии «Примаковских чтений» министр отметил, что ситуация в сфере международной стратегической стабильности «откровенно деградирует». По словам Лаврова, причина в стремлении США вернуть себе глобальное доминирование.

Договор СНВ-III действует с 2011 года и истекает в 2021 году. В Вашингтоне в последнее время неоднократно заявляли, что хотели бы подключить к переговорам об ограничении ядерных арсеналов Китай.

Недавно зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что оценивает перспективы продления договора СНВ-III крайне скептически из-за позиции США, передаёт RT. Россия, по его словам, готова продлить договор без всяких условий.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:Сергей ЛавровЯдерное ОружиеСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры