Лавров заявил об отказе США продлевать договор СНВ-III

Во время онлайн-сессии «Примаковских чтений» министр отметил, что ситуация в сфере международной стратегической стабильности «откровенно деградирует». По словам Лаврова, причина в стремлении США вернуть себе глобальное доминирование.

Договор СНВ-III действует с 2011 года и истекает в 2021 году. В Вашингтоне в последнее время неоднократно заявляли, что хотели бы подключить к переговорам об ограничении ядерных арсеналов Китай.

Недавно зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что оценивает перспективы продления договора СНВ-III крайне скептически из-за позиции США, передаёт RT. Россия, по его словам, готова продлить договор без всяких условий.

