Лавров заявил об отказе США продлевать договор СНВ-III
Судьба двустороннего договора между РФ и США о сокращении ядерных арсеналов (СНВ-III) предрешена, поскольку Вашингтон решил его не продлевать, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Его слова приводятся в телеграм-канале агентства РИА Новости.
Во время онлайн-сессии «Примаковских чтений» министр отметил, что ситуация в сфере международной стратегической стабильности «откровенно деградирует». По словам Лаврова, причина в стремлении США вернуть себе глобальное доминирование.
Договор СНВ-III действует с 2011 года и истекает в 2021 году. В Вашингтоне в последнее время неоднократно заявляли, что хотели бы подключить к переговорам об ограничении ядерных арсеналов Китай.
Недавно зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что оценивает перспективы продления договора СНВ-III крайне скептически из-за позиции США, передаёт RT. Россия, по его словам, готова продлить договор без всяких условий.
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