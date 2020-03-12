Песков объяснил согласие Путина с поправкой Терешковой

По мнению Пескова, в такие времена огромное значение имеет «стабильность власти, твердость власти, последовательность власти», пишет «Газета.ру».

Валентина Терешкова внесла поправку, согласно которой обновленная Конституция предполагает, что президентские сроки будут считаться по новой. Это дает возможность Владимиру Путину участвовать в выборах в 2024 году.

Участвующий в рабочей группе по изменению Конституции президент «Опоры России» Александр Калинин увидел логику в этом решении.

«Это не только другой политический ландшафт, но и другой общественный ландшафт. Логично в новой политической конструкции обнулить предыдущие сроки. Форма будет соответствовать содержанию», - сказал общественник в эфире НСН.

