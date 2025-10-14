Лукашенко заявил, что «Томагавки» не решат украинский вопрос
Передача Киеву крылатых ракет «Томагавк» не решит кризис на Украине. Как пишет БелТА, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Выступая на совещании по вопросам глобальной международной обстановки, он указал, что передача данных ракет лишь «эскалирует ситуацию до ядерной войны», что лучше остальных понимает президент США Дональд Трамп.
«Он не спешит отдавать это смертоносное оружие и разрешать бить вглубь России, как на это рассчитывает президент Владимир Зеленский», - заключил белорусский лидер.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможная передача Украине крылатых ракет «Томагавк» нанесёт непоправимый ущерб российско-американским отношениям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
