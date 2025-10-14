Украине не нужны никакие переговоры, она бросила все силы, чтобы получить американские дальнобойные ракеты Tomahawk, к тому же к войне с Россией готовится и верный союзник Киева – Европа. Об этом НСН рассказал депутат Госдумы, генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев.

Нужно закончить любые прямые переговоры с Украиной, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Его слова приводит «Лента.ру». Так он прокомментировал новость о том, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ. «Ни о чем с террористами договариваться нельзя», - констатировал Колесник. Соболев согласился с коллегой.