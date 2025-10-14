Депутат ГД Соболев: Европа затянет бои на Украине до 2030 года
Европейцы заявили, что будут готовы к войне с РФ к 2030 году, поэтому и боевые действия на Украине до этого срока точно не остановятся, заявил НСН Виктор Соболев.
Украине не нужны никакие переговоры, она бросила все силы, чтобы получить американские дальнобойные ракеты Tomahawk, к тому же к войне с Россией готовится и верный союзник Киева – Европа. Об этом НСН рассказал депутат Госдумы, генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев.
Нужно закончить любые прямые переговоры с Украиной, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Его слова приводит «Лента.ру». Так он прокомментировал новость о том, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ. «Ни о чем с террористами договариваться нельзя», - констатировал Колесник. Соболев согласился с коллегой.
«Я, в принципе, согласен. Во-первых, разговаривать там не с кем. С нелегитимным [президентом Украины Владимиром] Зеленским, что ли? Во-вторых, удары по нашей территории, особенно по Белгородской области, как были, так и есть. Удары все глубже и глубже, в том числе по нашим нефтеперерабатывающим заводам. Они сейчас все свои усилия направили на то, чтобы получить эти Tomahawk. И я думаю, они даже не собираются вести переговоры. Спецоперацию мы не можем остановить. Ближайшая задача - это полное освобождение. Во-первых, Верховный Главнокомандующий сказал, что еще 22% Донецкой республики не освобождено и 25% Запорожской и Херсонской областей. Во-вторых, необходимо создать буферную зону безопасности», - рассказал он.
Также Соболев подчеркнул, что не только Украина намерена и дальше биться с Россией, но и Европа активно и совершенно серьезно готовится к войне с РФ.
«Европа готовится к войне с Россией, они заявили почти все без исключения, что будут готовы к 2030 году. К этому времени они полностью развернут оборонно-промышленный комплекс, перестроят его на военный лад и создадут вооруженные силы. Они будут делать все, чтобы война на Украине или специальная военная для нас продолжалась как минимум до 2030 года», - подытожил он.
Ранее чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов, говоря об урегулировании на Украине, заявил НСН, что президент Турции, вопреки желанию Дональда Трампа, не поможет на Украине. Сейчас с ней ничего не может сделать даже глава США Дональд Трамп, так как сам Киев не настроен на урегулирование конфликта.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опасный возраст: От ожирения страдают более 125 миллионов детей
- В Кремле поприветствовали поручение Уиткоффу сосредоточится на Украине
- Мантуров поручил проработать отсрочку введения новых правил утильсбора
- Депутат ГД Соболев: Европа затянет бои на Украине до 2030 года
- Армия России освободила Балаган в ДНР
- Нутрициолог Попова назвала причины есть чеснок
- На «Госуслугах» появилась новая функция «Доверенный контакт»
- Ядерные принципы: Почему Иран откажется от перемирия с Израилем и США
- Лукашенко: Белоруссия готова заключить с США «большую сделку»
- Врач Малиновская посоветовала каждые полтора часа в офисе делать разминку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru