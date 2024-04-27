Песков объяснил отказ Киева от продолжения переговоров в Стамбуле

Отказ Украины от дальнейших переговоров с Россией в Стамбуле объясняется прямым давлением со стороны Великобритании. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщило агентство РИА Новости.

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что мирный договор был фактически парафирован. По мнению Пескова, на прямое давление со стороны Лондона указывают и слова участников переговоров, представляющих Украину.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что Украина отказалась от мирных переговоров с Россией в Стамбуле в 2022 году из-за требований, выдвинутых Москвой в отношении русского языка.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВеликобританияУкраинаРоссияПереговоры

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