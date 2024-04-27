Официальный представитель Кремля подчеркнул, что мирный договор был фактически парафирован. По мнению Пескова, на прямое давление со стороны Лондона указывают и слова участников переговоров, представляющих Украину.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что Украина отказалась от мирных переговоров с Россией в Стамбуле в 2022 году из-за требований, выдвинутых Москвой в отношении русского языка.

