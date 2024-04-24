Россия и Украина впервые провели очные переговоры по возвращению детей

По её словам, встреча прошла в столице Катара Дохе, катарская сторона выступила на переговорах в качестве посредника.

«Зафиксирован список из 29 детей, которые должны воссоединиться с родственниками на Украине, и 19 детей, которые отправятся к семьям в Россию», - указала детский омбудсмен.

Ранее Львова-Белова заявила, что сиротами после теракта в «Крокус Сити Холле» остались девять детей из шести семей, сообщает RT.

