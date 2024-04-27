СМИ: Киев отказался от переговоров в 2022 году из-за позиции по русскому языку

Также Украина не приняла условия по снятию с России санкций и прекращению исков в международных судах.

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле весной 2022 года согласовывала свои действия сразу с «тремя начальниками», заявил ранее интервью телеканалу «Россия-24» помощник президента РФ Владимир Мединский. Мединский указал на отсутствие у Киева суверенитета. По его словам, тяжело вести переговоры с теми, кто не может самостоятельно принимать решения.

На этом фоне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и Украины сейчас невозможны. По его словам, Киев не желает обсуждать урегулирование конфликта, отмечает «Радиоточка НСН».

