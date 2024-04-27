СМИ: Киев отказался от переговоров в 2022 году из-за позиции по русскому языку
Украина отказалась от мирных переговоров с Россией в Стамбуле в 2022 году из-за требований, выдвинутых Москвой в отношении русского языка, сообщает газета Die Welt со ссылкой на проект договора.
Утверждается, что Россия якобы выдвинула условия, по которым русский язык должен был стать вторым государственным на Украине, на что не был готов Киев.
Также Украина не приняла условия по снятию с России санкций и прекращению исков в международных судах.
Украинская делегация на переговорах в Стамбуле весной 2022 года согласовывала свои действия сразу с «тремя начальниками», заявил ранее интервью телеканалу «Россия-24» помощник президента РФ Владимир Мединский. Мединский указал на отсутствие у Киева суверенитета. По его словам, тяжело вести переговоры с теми, кто не может самостоятельно принимать решения.
На этом фоне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и Украины сейчас невозможны. По его словам, Киев не желает обсуждать урегулирование конфликта, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru