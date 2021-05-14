Правительство РФ включило США и Чехию в перечень недружественных стран

В отношении этих стран, «совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц», будут применяться прописанные в указе президента РФ Владимира Путина меры воздействия.

Согласно документу, для недружественных стран ограничат возможность найма россиян в качестве сотрудников дипмиссий государств. Чехия сможет заключать договоры не более чем с 19 работниками из числа граждан РФ, США — ни с одним, отмечает Ura.ru.

МИД России в апреле сообщил о подготовке списка недружественных стран, напоминает «Свободная пресса». Евросоюз выразил озабоченность в связи с готовящимся документом, отметив, что он может ухудшить двусторонние отношения.

