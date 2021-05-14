Захарова: США должны выполнить требования о запрете найма россиян к 1 августа

Россия ожидает, что посольства и дипломатические представительства США до 1 августа приведут состав своего персонала в соответствие с ограничительными мерами, принятыми Москвой в отношении недружественных государств. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Правительство РФ включило США и Чехию в перечень недружественных стран

Дипломат напомнила, что в ответ на враждебные действия США президент РФ Владимир Путин указом от 23 апреля утвердил ограничения вплоть до полного запрета найма граждан РФ и третьих стран представительствами недружественных государств.

«Согласно распоряжению правительства России от 13 мая этого года, изданному во исполнение упомянутого указа, американским диппредставительствам теперь запрещается принимать на работу физических лиц, находящихся на территории Российской Федерации», — цитирует Захарову РИА Новости.

Представитель МИД отметила, что американская сторона регулярно получает необходимые разъяснения, а данный вопрос «закрыт окончательно и бесповоротно».

Ранее в пятницу было опубликовано распоряжение правительства РФ об утверждении перечня недружественных иностранных государств. В список попали лишь США и Чехия.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ПосольствоСШАМИД РФМария Захарова
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