Песков: о встрече Путина и Зеленского не приходится говорить

По его словам, подобные переговоры также должны быть хорошо подготовлены, однако Киев вышел из переговорного цикла, поэтому сейчас не приходится говорить о возможности подготовки переговоров президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Украинская сторона вышла из переговорного цикла, и поэтому сейчас не приходится говорить о возможности подготовить такую встречу», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Зеленский заявил, что «победа должна быть достигнута на поле боя», однако он готов к мирным переговорам с Путиным, сообщает RT.

