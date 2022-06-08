Песков: о встрече Путина и Зеленского не приходится говорить

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любая встреча на высшем уровне должна быть результатом переговоров, сообщает РИА Новости.

Лавров высказался о перспективах встречи Путина и Зеленского

По его словам, подобные переговоры также должны быть хорошо подготовлены, однако Киев вышел из переговорного цикла, поэтому сейчас не приходится говорить о возможности подготовки переговоров президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Украинская сторона вышла из переговорного цикла, и поэтому сейчас не приходится говорить о возможности подготовить такую встречу», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Зеленский заявил, что «победа должна быть достигнута на поле боя», однако он готов к мирным переговорам с Путиным, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПереговорыВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий Песков
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