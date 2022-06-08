Песков: о встрече Путина и Зеленского не приходится говорить
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любая встреча на высшем уровне должна быть результатом переговоров, сообщает РИА Новости.
По его словам, подобные переговоры также должны быть хорошо подготовлены, однако Киев вышел из переговорного цикла, поэтому сейчас не приходится говорить о возможности подготовки переговоров президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
«Украинская сторона вышла из переговорного цикла, и поэтому сейчас не приходится говорить о возможности подготовить такую встречу», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Зеленский заявил, что «победа должна быть достигнута на поле боя», однако он готов к мирным переговорам с Путиным, сообщает RT.
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