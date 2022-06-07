Зеленский снова заявил о готовности к мирным переговорам с Путиным

В ходе видеоконференции, которая был организована изданием, украинский лидер также подчеркнул, что готов к мирным переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, Зеленский призвал страны Запада продолжать военную поддержку Украины, отметив, что тупиковое положение в конфликте с Россией - нежелательно для Киева, пишет газета.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о нежелании Украины возобновлять переговоры с Россией, сообщает RT.

