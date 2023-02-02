Песков не слышал о плане мероприятий к годовщине спецоперации

Представитель Кремля Дмитрий Песков не смог сказать ничего конкретного насчёт возможных планов по проведению мероприятий, приуроченных к годовщине начала специальной военной операции России на Украине.

По словам пресс-секретаря президента России, ему неизвестно ни о каких подобных планах. Спецоперация была начала 24 февраля 2022 года. Киев в годовщину настроен организовать «саммит мира» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Причем, план данного мероприятия не озвучивался.

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В свою очередь, Евросоюз планирует на 22 февраля масштабный саммит в Стамбуле. Как сообщил представитель ЕС в Турции, участники обменяются точками зрения на геополитические и экономические последствия украинского кризиса.

Как сообщает НСН, Дмитрий Песков также в очередной раз отказался назвать возможную дату послания президента Федеральному собранию, и пообещал раскрыть её, когда это станет возможно.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаПесковСпецоперация
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