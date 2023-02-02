Песков не слышал о плане мероприятий к годовщине спецоперации

Представитель Кремля Дмитрий Песков не смог сказать ничего конкретного насчёт возможных планов по проведению мероприятий, приуроченных к годовщине начала специальной военной операции России на Украине.

По словам пресс-секретаря президента России, ему неизвестно ни о каких подобных планах. Спецоперация была начала 24 февраля 2022 года. Киев в годовщину настроен организовать «саммит мира» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Причем, план данного мероприятия не озвучивался.