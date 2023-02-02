Песков отказался назвать дату послания Путина Федеральному собранию
Дата послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока не разглашается. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В ходе беседы с журналистами в ответ на вопрос, может ли оно состояться в феврале, Песков заверил, что о дне, когда президент огласит послание, сообщат своевременно.
Ранее политолог Сергей Марков заявил, что во время послания президента Федеральному собранию прозвучат сенсационные заявления, в том числе о ходе спецоперации. Об этом сообщило агентство НСН.
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