Песков отказался назвать дату послания Путина Федеральному собранию

В ходе беседы с журналистами в ответ на вопрос, может ли оно состояться в феврале, Песков заверил, что о дне, когда президент огласит послание, сообщат своевременно.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что во время послания президента Федеральному собранию прозвучат сенсационные заявления, в том числе о ходе спецоперации. Об этом сообщило агентство НСН.



