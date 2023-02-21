Песков: у коллективного Запада есть босс
Западные страны управляются из одного центра, заявил в интервью RT представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря президента, существует центр, из которого координируется руководство коллективным Западом.
«Есть и начальник начальника коллективного Запада», - заявил Песков.
Он сравнил ситуацию с тем, как Соединенные Штаты осуществляют управление НАТО в своих интересах.
Запад путем санкций против РФ хотел заставить россиян страдать и дестабилизировать общество изнутри, сказал в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин. По словам главы государства, отечественная экономика и система управления оказалась прочнее, пишет НСН.
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