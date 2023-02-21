Песков: у коллективного Запада есть босс

По словам пресс-секретаря президента, существует центр, из которого координируется руководство коллективным Западом.

«Есть и начальник начальника коллективного Запада», - заявил Песков.

Он сравнил ситуацию с тем, как Соединенные Штаты осуществляют управление НАТО в своих интересах.

Запад путем санкций против РФ хотел заставить россиян страдать и дестабилизировать общество изнутри, сказал в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин. По словам главы государства, отечественная экономика и система управления оказалась прочнее, пишет НСН.

