Нужно набраться терпения: Песков рассказал об участии Путина в предстоящих выборах
Российский лидер Владимир Путин пока не делал никаких заявлений относительно выдвижения своей кандидатуры на выборах главы государства в 2024 году, сообщил «Известиям» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он связал это с тем, что у Путина много дел. «Ему сейчас точно не до этого», — заявил пресс-секретарь. Он отметил, что «будем вступать» в электоральный сезон «ближе к концу, к середине второй половины текущего года».
Песков призвал набраться терпения.
Ранее Путин заявил в Послании Федеральному собранию, что выборы президента России состоятся в 2024 году в строгом соответствии с законом.
Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила НСН, что не будет участвовать в выборах главы государства в 2024 году.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 580 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+9 250 / сут.
- Нужно набраться терпения: Песков рассказал об участии Путина в предстоящих выборах
- Мосбиржа запустит торги фьючерсами на турецкую лиру и гонконгский доллар
- Госдеп: Вашингтон ставит под вопрос помощь Киеву
- СМИ сообщили о рекордном экспорте нефти из тихоокеанских портов России
- В турецкой провинции Измир произошло землетрясение
- Пушилин: ВС России держат под огневым контролем практически все дороги в Артемовск
- Додон: ВСУ могут атаковать Приднестровье с согласия Санду
- В Белгороде обнаружили обломки трех сбитых беспилотников
- В Киеве признали тяжелое положение ВСУ на линии фронта
- Сальдо назвал сроки возобновления железнодорожного сообщения между Херсонской областью и Крымом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru