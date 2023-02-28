Нужно набраться терпения: Песков рассказал об участии Путина в предстоящих выборах

Российский лидер Владимир Путин пока не делал никаких заявлений относительно выдвижения своей кандидатуры на выборах главы государства в 2024 году, сообщил «Известиям» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он связал это с тем, что у Путина много дел. «Ему сейчас точно не до этого», — заявил пресс-секретарь. Он отметил, что «будем вступать» в электоральный сезон «ближе к концу, к середине второй половины текущего года».

Песков призвал набраться терпения.

Ранее Путин заявил в Послании Федеральному собранию, что выборы президента России состоятся в 2024 году в строгом соответствии с законом.

Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила НСН, что не будет участвовать в выборах главы государства в 2024 году.

