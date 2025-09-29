ЕК не планирует конфисковывать российские активы для кредита Украине
29 сентября 202514:22
Еврокомиссия (ЕК) не планирует конфисковывать замороженные российские активы для так называемого «репарационного кредита» Украине. Как пишет RT, об этом заявил представитель ЕК Балаш Уйвари.
По его словам, работа по данному вопросу идёт «не затрагивая эти обездвиженные российские активы».
«Еврокомиссия очень внимательно изучает этот вопрос и вскоре выступит с предложением», - заключил он.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что замороженные активы РФ невозможно конфисковать без нарушения права, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Увеличение маткапитала в России не приводит к рождаемости
- Психолог объяснил, когда «спортивная злость» становится врагом для атлетов
- «Братом» единым: Как Россия осталась без киногероев
- Россиянам назвали орган, больше всего страдающий от алкоголя
- Деньги ни при чем? Россияне не хотят рожать из-за личностных причин
- «Театр — дело коллективное»: Машков раскрыл истинный смысл премии «Золотая Маска»
- Минфин предложил повысить НДФЛ для иноагентов до 30%
- Гинеколог Милютина: Женщины стали чаще обращаться за донорской спермой
- Член Общественной палаты заявил о тренде на переезд в село
- Путин подписал указ об осеннем призыве 2025 года
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru