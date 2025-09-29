ЕК не планирует конфисковывать российские активы для кредита Украине

Еврокомиссия (ЕК) не планирует конфисковывать замороженные российские активы для так называемого «репарационного кредита» Украине. Как пишет RT, об этом заявил представитель ЕК Балаш Уйвари.

По его словам, работа по данному вопросу идёт «не затрагивая эти обездвиженные российские активы».

«Еврокомиссия очень внимательно изучает этот вопрос и вскоре выступит с предложением», - заключил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что замороженные активы РФ невозможно конфисковать без нарушения права, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаЕврокомиссияЕвросоюз

