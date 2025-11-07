Песков опроверг информацию о том, что Лавров якобы «впал в немилость»

Собянин поздравил москвичей с годовщиной парада 1941 года на Красной площади До трех тысяч пациентов получили лечение в Центре ядерной медицины «Коммунарки» за год Внедрение ИИ в медицине обсудят на Съезде терапевтов Подмосковья Стартовал конкурс на архитектурную концепцию кластера «Ломоносов-2» Пушкинский музей представит выставку работ Шагала