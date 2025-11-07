Песков опроверг информацию о том, что Лавров якобы «впал в немилость»

Публикации западных СМИ, в которых говорится, что глава МИД России Сергей Лавров якобы «впал в немилость» президента РФ Владимира Путина, являются фейками. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Курс на Азию и срыв переговоров: Лавров объяснил, чем его удивил Трамп

По его словам, в таких сообщениях «действительности не соответствует ничего».

«Безусловно, Лавров работает министром иностранных дел», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Лавров заявил, что Москва остается открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОпровержениеМИД РФСергей ЛавровДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры