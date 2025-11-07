Песков опроверг информацию о том, что Лавров якобы «впал в немилость»
Публикации западных СМИ, в которых говорится, что глава МИД России Сергей Лавров якобы «впал в немилость» президента РФ Владимира Путина, являются фейками. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, в таких сообщениях «действительности не соответствует ничего».
«Безусловно, Лавров работает министром иностранных дел», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Лавров заявил, что Москва остается открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Еврокомиссии объяснили, кто из россиян не сможет получить многократный шенген
- Песков опроверг информацию о том, что Лавров якобы «впал в немилость»
- Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 декабря
- Беременных женщин призвали избегать контактов с кошками
- Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых виз россиянам
- Какой хороший БАД: «Псевдопроизводителей» добавок оправдали спецификой производства
- В Госдуме призвали не торопиться с введением процедуры «охлаждения» сим-карт
- ВСУ оставили без электричества порядка 17 тысяч жителей Курской области
- Песков: Праздник 7 ноября потерял релевантность
- «Волосы встают дыбом!»: Блогеры призвали запретить каналы Mellstroy в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru