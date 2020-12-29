Песков назвал преждевременным обсуждение последствий от принятия закона о физлицах-иноагентах
Дмитрий Песков считает, что пока рано говорить о том, что включение физических лиц в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, может нести риски или какие-то негативные проявления.
Ранее Минюст РФ пополнил список СМИ-иноагентов пятью физическими лицами, в том числе правозащитником Львом Пономаревым.
Ранее ряд членов Совета по правам человека (СПЧ) подписали адресованное президенту РФ Владимиру Путину письмо, которое касается недавно принятых Госдумой законов, в том числе о физлицах-иноагентах, передает Ura.ru.
Около года назад Верховный суд РФ удовлетворил ходатайство Минюста и ликвидировал правозащитное движение Льва Пономарева «За права человека» и его структурные подразделения. Ранее ведомство подало в суд на движение, обвинив его в неоднократном нарушении закона об иностранных агентах. Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод в эфире НСН заявил, что движение Пономарева формально действительно нарушило законы, хотя сам он выступает за изменение законодательства относительно «иностранных агентов».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,1 млн+27 002 / сут.
Умерли
55 827+562 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+24 874 / сут.
- Сергей Суханов стал новым главой корпорации «Туризм.РФ»
- СМИ: главным фигурантом дела о хищениях в институте госуправления РАНХиГС стал его директор
- Семьи погибших моряков с судна «Онега» получат по 1 млн рублей
- Суд отправил под домашний арест декана РАНХиГС по делу о мошенничестве
- Российский миллиардер назвал ипотеку «современным рабством»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru