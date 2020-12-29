Песков назвал преждевременным обсуждение последствий от принятия закона о физлицах-иноагентах

Ранее ряд членов Совета по правам человека (СПЧ) подписали адресованное президенту РФ Владимиру Путину письмо, которое касается недавно принятых Госдумой законов, в том числе о физлицах-иноагентах, передает Ura.ru.

Около года назад Верховный суд РФ удовлетворил ходатайство Минюста и ликвидировал правозащитное движение Льва Пономарева «За права человека» и его структурные подразделения. Ранее ведомство подало в суд на движение, обвинив его в неоднократном нарушении закона об иностранных агентах. Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод в эфире НСН заявил, что движение Пономарева формально действительно нарушило законы, хотя сам он выступает за изменение законодательства относительно «иностранных агентов».

