В СПЧ дали рецепт Пономареву после ликвидации его движения

Кроме того, у Минюста был ряд претензий такого организационно-технического характера, связанного с ненадлежащим оформлением документов. Насколько я помню, вплоть до неправильно прошитых и пронумерованных страниц. Конечно, это мелочи, на которые организации не всегда обращают внимание, или в отчетах указывают юридический адрес, забыв указать номер корпуса, строение, которые фигурируют в свидетельстве регистрации. Естественно, это может трактоваться как недостоверная информация о своем местонахождении», - сказал он.

При этом Брод отметил, что вердикт Верховного суда еще не конец – правозащитное движение можно перерегистрировать.

«У нас организация может работать и без образования юридического лица. Другое дело, что у нее не будет возможности открыть банковский счет, заключать официальные договоры. Это наложит некоторые проблемы, но, в конце концов, они могут зарегистрировать организацию со схожим названием. Такие случаи тоже были, изменить порядок слов, создать схожее название по звучанию с предшествующим. Поэтому, я бы не подходил к этому столь трагично, другое дело – не нужно извлекать из этой ситуации политического пиар. Лев Александрович, к сожалению, склонен к таким действиям, когда за счет проблем он пытается получить очки. Если сейчас на каждом углу кричать, что правозащита в России убита – это не будет соответствовать действительности», - заключил собеседник НСН.

Движение «За права человека» попало в список иностранных агентов в феврале. Организацию, в частности, уличили в получении 40 тысяч долларов по гранту от комитета ООН по борьбе с пытками и 500 тысяч рублей от французского посольства.

