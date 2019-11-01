В СПЧ дали рецепт Пономареву после ликвидации его движения
Член Совета по правам человека Александр Брод рассказал в эфире НСН, как можно возродить ликвидированное по решению Верховного суда движение «За права человека».
Верховный суд России удовлетворил ходатайство Минюста и ликвидировал правозащитное движение Льва Пономарева «За права человека» и его структурные подразделения. Ранее ведомство подало в суд на движение, обвинив его в неоднократном нарушении закона об иностранных агентах.
Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод в эфире НСН заявил, что движение Пономарева формально действительно нарушило законы, хотя сам он выступает за изменение законодательства относительно «иностранных агентов».
«СПЧ неоднократно выступал с тем, что понятие "иностранный агент" имеет нехорошие ассоциации со сталинским периодом, для определенной части населения это понятие кажется оскорбительным и незаслуженным. Как я понимаю, Лев Пономарев категорически не соглашался указывать это наименование. Но, таковы требования закона, и если они отказывались от этой нормы, то, естественно, это влекло к дальнейшим действиям и привело к ликвидации организации. Нужно менять законодательство относительно данного понятия.
Кроме того, у Минюста был ряд претензий такого организационно-технического характера, связанного с ненадлежащим оформлением документов. Насколько я помню, вплоть до неправильно прошитых и пронумерованных страниц. Конечно, это мелочи, на которые организации не всегда обращают внимание, или в отчетах указывают юридический адрес, забыв указать номер корпуса, строение, которые фигурируют в свидетельстве регистрации. Естественно, это может трактоваться как недостоверная информация о своем местонахождении», - сказал он.
При этом Брод отметил, что вердикт Верховного суда еще не конец – правозащитное движение можно перерегистрировать.
«У нас организация может работать и без образования юридического лица. Другое дело, что у нее не будет возможности открыть банковский счет, заключать официальные договоры. Это наложит некоторые проблемы, но, в конце концов, они могут зарегистрировать организацию со схожим названием. Такие случаи тоже были, изменить порядок слов, создать схожее название по звучанию с предшествующим. Поэтому, я бы не подходил к этому столь трагично, другое дело – не нужно извлекать из этой ситуации политического пиар. Лев Александрович, к сожалению, склонен к таким действиям, когда за счет проблем он пытается получить очки. Если сейчас на каждом углу кричать, что правозащита в России убита – это не будет соответствовать действительности», - заключил собеседник НСН.
Движение «За права человека» попало в список иностранных агентов в феврале. Организацию, в частности, уличили в получении 40 тысяч долларов по гранту от комитета ООН по борьбе с пытками и 500 тысяч рублей от французского посольства.
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