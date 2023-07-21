Песков назвал опасными заявления Киева о судах в Черном море

Заявления Украины о том, что идущие в Россию по Черному морю суда будут рассматриваться как перевозящие военные грузы, опасны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее в украинском Минобороны заявили, что суда, следующие в акватории Черного моря в направлении российских морских портов России, могут рассматриваться Киевом как перевозящие грузы военного назначения «со всеми соответствующими рисками», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По словам представителя Кремля, причастность Украины к терактам может создать угрозу судам в Черном море. Песков указал, что ситуацию с судоходством в акватории необходимо проанализировать. Как отметил пресс-секретарь, Россия вырабатывает рекомендации, чтобы минимизировать опасность для своих кораблей в Черном море.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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