Песков назвал опасными заявления Киева о судах в Черном море

Ранее в украинском Минобороны заявили, что суда, следующие в акватории Черного моря в направлении российских морских портов России, могут рассматриваться Киевом как перевозящие грузы военного назначения «со всеми соответствующими рисками», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По словам представителя Кремля, причастность Украины к терактам может создать угрозу судам в Черном море. Песков указал, что ситуацию с судоходством в акватории необходимо проанализировать. Как отметил пресс-секретарь, Россия вырабатывает рекомендации, чтобы минимизировать опасность для своих кораблей в Черном море.

