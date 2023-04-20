Песков назвал одной из целей спецоперации недопущение вступления Украины в НАТО

Одной из целей российской специальной военной операции остается недопущение членства Украины в НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

СМИ сообщили о приезде генсека НАТО Столтенберга в Киев

Как отметил представитель Кремля, присоединение Киева к военному блоку будет представлять «серьезную, существенную опасность» для России.

Комментируя визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев, Песков поделился, что у Москвы нет оценок перспектив вступления Украины в альянс.

Между тем президент Чехии Петр Павел допустил, что НАТО может рассмотреть кандидатуру Киева на вступление в блок, однако для этого необходимо завершить конфликт на украинской территории.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СпецоперацияНАТОУкраинаДмитрий Песков

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