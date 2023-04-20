СМИ сообщили о приезде генсека НАТО Столтенберга в Киев

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев с официальным визитом, сообщает украинское издание "Страна".

При этом известно, что приезд генсека НАТО не был анонсирован заранее. Детали визита на данный момент не приводятся.

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Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал членов блока активизировать поставки вооружений Украине. Столтенберг счел, что уже предоставленных вооружений Киеву не хватает. При этом он признал, что страны НАТО поставили для ВСУ значительное количество боеприпасов и техники, передает «Радиоточка НСН».


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