В Чехии исключили членство Украины в НАТО до окончания конфликта

Чешский лидер провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Встреча состоялась в среду, 19 апреля.

По итогам переговоров Павел допустил, что альянс может рассмотреть кандидатуру Украины на вступление. Однако для этого необходимо, чтобы конфликт на территории страны завершился, уточнил президент.

По его мнению, странам НАТО придется длительное время оказывать Киеву военную помощь.

Генсек Североатлантического альянса Столтенберг в интервью CNN призвал членов блока предоставить Украине еще больше оружия, передает «Радиоточка НСН».

