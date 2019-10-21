Песков назвал изменения в СПЧ ротацией

Ранее стало известно, что Владимир Путин своим указом вывел из состава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ его главу Михаила Федотова. Также были исключены заместитель председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека Евгений Бобров, политолог Екатерина Шульман, глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, бывший глава комиссии СПЧ по избирательным правам, профессор ВШЭ Илья Шаблинский.

Как заявил Песков, «это ротация». Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев в эфире НСН заявил, что исключенные из СПЧ люди, включая главу Совета Михаила Федотова – не могли «насолить» власти.

