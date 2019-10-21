Путин уволил Федотова с поста главы СПЧ
Михаил Федотов отправлен в отставку с поста главы президентского Совета по правам человека. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте СПЧ. Также отмечается, что на этот пост назначен российский журналист, общественный деятель и секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев.
Добавим, глава СПЧ Михаил Федотов был уволен с государственной службы в связи с достижением им возраста 70 лет.
Между тем, в сентябре стало известно, что постоянным экспертом по вопросам защиты прав россиян за рубежом в комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека станет Кирилл Вышинский.
Ранее НСН писала, что Совет по правам человека при президенте вскоре ждет смена руководителя. В минувший четверг «Интерфакс» писал, что Михаил Федотов может скоро оставить пост председателя СПЧ. Причиной тому называется достижение им предельного возраста для нахождения на госслужбе - Михаилу Федотову 70 лет. Он является главой СПЧ и советником президента с осени 2010 года. Его вероятным преемником называется председатель Общественной палаты России, бывший главред журнала «Эксперт» Валерий Фадеев.
Слухами, похожими на правду, назвал в беседе с НСН сообщения о смене главы СПЧ член Совета по правам человека, публицист Николай Сванидзе.
«Это пока на уровне слухов, я бы сказал, но эти слухи похожи на правду, но я пока воздержусь от комментариев. Единственное, что скажу, что Федотов – совершенно потрясающий руководитель Совета, мой добрый товарищ, великолепный эксперт-юрист, очень порядочный человек. И, если его действительно снимут, я думаю, что это очень и очень напрасно».
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