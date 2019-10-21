Путин уволил Федотова с поста главы СПЧ

Михаил Федотов отправлен в отставку с поста главы президентского Совета по правам человека. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте СПЧ. Также отмечается, что на этот пост назначен российский журналист, общественный деятель и секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев.

Добавим, глава СПЧ Михаил Федотов был уволен с государственной службы в связи с достижением им возраста 70 лет.

Между тем, в сентябре стало известно, что постоянным экспертом по вопросам защиты прав россиян за рубежом в комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека станет Кирилл Вышинский.