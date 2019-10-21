СПЧ: Замена Федотова на Фадеева

Смена главы Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, анонсированная в конце минувшей недели, сегодня формализована решением Владимира Путина. Председателем СПЧ согласно указу президента назначен журналист, общественный деятель, до сего дня секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев.

Одновременно руководивший работой СПЧ без малого десять лет Михаил Федотов указом президента освобожден от должности в связи с достижением 70-летнего возраста. За время своей работы в этом качестве Михаил Федотов снискал столь существенный авторитет как среди коллег-правозащитников, так и в органах государственной власти, что комментарии в связи с его отставкой напоминают жанр, который при человеке в добром здравии и называть-то не хочется. Большой утратой назвал в эфире НСН отставку Федотова член СПЧ, главред «МК» Павел Гусев.

«То, что сменился Федотов, для меня это – большая утрата. И это – большая утрата для всего правозащитного движения. 70 лет – нормальная работа для правозащитника, самое-самое время, опыт, огромное количество людей, которые тебя знают, и ты их знаешь. И, конечно, Федотов был абсолютно на месте: философски подходил к очень сложным проблемам, абсолютным пользовался уважением у правозащитников с самыми разными, диаметральными взглядами. Он все это умел совмещать. Удивительный человек, мне очень жалко, что он покидает этот пост».

Что касается вновь назначенного главой СПЧ Валерия Фадеева, Павел Гусев предпочел не сказать ничего, сославшись на то, что Фадеев – человек новый.

Валерию Фадееву предстоит трансформировать работу Совета по правам человека на фоне ухода «старой гвардии» правозащитников, - указал в эфире НСН политолог Олег Матвейчев:

«Очень много работы по развитию гражданского общества, по обновлению правозащитного фронта, потому что мы видим, что старая эпоха уходит, люди уже возрастные, приходят молодые, новые кадры. Кстати, вот (Кирилл - НСН) Вышинский теперь тоже оказывается в СПЧ, будет, наверное, заниматься и узниками в других странах и беженцами, наверное, раз он знает хорошо эту тематику. Правозащитная деятельность огромна: там есть и инвалиды, всевозможные дольщики пострадавшие и прочая. Права человека – очень широкая категория, нужно вернуть всю полноту веса этим словам. В широком смысле защита прав человека, причем разных людей, а не только тех, кто выступает против власти или с каких-то либеральных только позиций. У нас есть много людей, которые не имеют каких-то там политических позиций, но их права нарушаются. Им должен кто-то заниматься».

Указом президента из состава Совета по правам человека исключен глава «Агоры» правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский. В состав совета включен, как уже говорилось, журналист Кирилл Вышинский.

