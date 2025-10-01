Песков назвал глупым призыв экс-министра обороны Британии «задушить Крым»

Глупый призыв бывшего главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса задушить Крым» и сделать его непригодным для жизни не заслуживает каких-либо комментариев. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков назвал воровством планы ЕС по передаче Украине доходов от активов России

Отвечая на соответствующую просьбу журналистов, он указал, что следует «комментировать все-таки заявления действующих министров обороны».

«Что касается бывших министров... тем более тех, кто делает такие глупые заявления, - не считаем нужным их комментировать», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что в Кремле негативно оценивают заявления о возможных ударах вглубь РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
