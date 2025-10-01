Песков назвал глупым призыв экс-министра обороны Британии «задушить Крым»
Глупый призыв бывшего главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса задушить Крым» и сделать его непригодным для жизни не заслуживает каких-либо комментариев. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на соответствующую просьбу журналистов, он указал, что следует «комментировать все-таки заявления действующих министров обороны».
«Что касается бывших министров... тем более тех, кто делает такие глупые заявления, - не считаем нужным их комментировать», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что в Кремле негативно оценивают заявления о возможных ударах вглубь РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В «Росчайкофе» опровергли опасность найденных в чае пестицидов
- «Она с мусором и червяками!»: В Ржеве воду из-под крана заменили водоматами
- Без Apple и Spotify: Как российские стриминги поделили растущий рынок
- Тру-крайм и новые знания: Какие подкасты выбирают россияне
- Экономист объяснил, почему россияне живут от зарплаты до зарплаты
- Силуанов рассказал об индексации соцвыплат в 2026 году
- Песков назвал глупым призыв экс-министра обороны Британии «задушить Крым»
- «Посмотрят, плюнут и уйдут»: Грымов о первой нейросетевой актрисе
- Минтранс анонсировал внедрении биометрии при авиаперевозках
- Два человека пострадали в Белгородской области при атаке украинского дрона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru