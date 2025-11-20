В Госдуму внесли проект об учете страховых прав граждан через Социальный фонд

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который расширяет использование системы персонифицированного учета с пенсионной сферы на все обязательное социальное страхование. Индивидуальные лицевые счета будут дополнены данными о страховом стаже, начисленных взносах и сведениях по договорам гражданско-правового характера, что позволит точнее определять права граждан на пособия и информировать их о положенных выплатах.

Документ уточняет понятия страхователей и страховых взносов, включая взносы по временной нетрудоспособности, материнству и несчастным случаям. Социальный фонд сможет получать данные о личности граждан напрямую из федерального регистра, а для учета пенсионных прав священнослужителей вводится ежегодная отчетность о периодах их деятельности.