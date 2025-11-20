Каллас назвала два ключевых пункта плана ЕС по Украине

Глава европейской дипломатии Кая Каллас по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза заявила, что план ЕС в отношении Украины строится на двух принципах — ослаблении России и поддержке Украины. Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам заседания.

По словам Каллас, давление должно быть направлено на «агрессора, а не на жертву», а любые уступки лишь поощряют продолжение конфликта. Она подчеркнула, что Евросоюз намерен последовательно усиливать ограничительные меры против России, отмечает издание «Профиль».

Глава евродипломатии отметила, что санкции уже доказали эффективность, позволив сократить доходы России от экспорта углеводородов. Каллас напомнила, что под санкции попали более 550 судов, а ЕС ведет переговоры с государствами, под флагами которых они зарегистрированы.

По ее словам, Евросоюз планирует заключить с этими странами предварительные соглашения, которые позволят проводить досмотр судов и замедлять работу «теневого флота». Это, как пояснила Каллас, поможет дополнительно сократить поступления России и расширить санкционное давление, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: dpa / ТАСС
