Каллас назвала два ключевых пункта плана ЕС по Украине

Глава европейской дипломатии Кая Каллас по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза заявила, что план ЕС в отношении Украины строится на двух принципах — ослаблении России и поддержке Украины. Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам заседания.

По словам Каллас, давление должно быть направлено на «агрессора, а не на жертву», а любые уступки лишь поощряют продолжение конфликта. Она подчеркнула, что Евросоюз намерен последовательно усиливать ограничительные меры против России, отмечает издание «Профиль».