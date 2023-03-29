Песков назвал главной целью в СВО обеспечение безопасности России и граждан
Главная цель России в специальной военной операции на Украине — обеспечить безопасность страны и жителей новых регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Главное, чтобы ... была обеспечена безопасность людей в новых российских регионах, населения новых российских регионов, и была обеспечена безопасность Российской Федерации в целом», — указал Песков.
Представитель Кремля отметил «абсолютную консолидацию» общества, в том числе сплочение вокруг президента Владимира Путина и его политики, и «доминирующую уверенность» в достижении всех целей спецоперации.
Ранее секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия достигнет всех целей СВО, несмотря на поддержку Украины западными странами.
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