Песков назвал главной целью в СВО обеспечение безопасности России и граждан

Главная цель России в специальной военной операции на Украине — обеспечить безопасность страны и жителей новых регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Главное, чтобы ... была обеспечена безопасность людей в новых российских регионах, населения новых российских регионов, и была обеспечена безопасность Российской Федерации в целом», — указал Песков.

Представитель Кремля отметил «абсолютную консолидацию» общества, в том числе сплочение вокруг президента Владимира Путина и его политики, и «доминирующую уверенность» в достижении всех целей спецоперации.

Ранее секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия достигнет всех целей СВО, несмотря на поддержку Украины западными странами.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:РоссияСпецоперацияДмитрий Песков

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