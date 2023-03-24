Медведев: Говорить о сроках завершения спецоперации некорректно

Говорить о сроках специальной военной операции неуместно, на них влияет множество факторов. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских СМИ.

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По словам политика, оценки хода и сроков СВО может давать верховный главнокомандующий — президент России Владимир Путин, пишет RT. Медведев подчеркнул, что РФ противостоит на Украине не киевскому режиму, а «3,6 млн представителей армий НАТО», участвующих в гибридном конфликте.

«Нужно добиться всех целей, которые поставлены по защите наших территорий ... Выбросить всех иностранцев, которые там находятся в широком смысле этого слова, создать санитарную полосу, которая не позволит применять какие-либо виды оружия, которое работает на средних и коротких дистанциях, то есть километров 70-100, демилитаризовать ее», — отметил зампред СБ.

Медведев добавил, что в случае, если этого будет недостаточно, следует принимать «иные решения». По словам политика, «нельзя исключить ничего», пишет Ura.ru. При необходимости российским силам придется дойти до Киева или Львова, чтобы «истребить эту заразу».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:РоссияУкраинаСовет Безопасности РФ СпецоперацияДмитрий Медведев

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